METEO ROMA – Maltempo in arrivo nei prossimi minuti, vediamo quali saranno le aree più colpite

Previsioni meteo Roma, temporali in arrivo nelle prossime ore.

Condizioni di spiccato maltempo ancora in queste prime ore del pomeriggio sulla Liguria, Piemonte e Lombardia. Qualche isolato acquazzone lo troviamo anche in Toscana, Sardegna e Lazio. Nelle prossime ore tuttavia il maltempo si sposterà su tutte le regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche. Anche a Roma pertanto si prevede maltempo con piogge e temporali in arrivo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo autunnale in Italia

Caduti oltre 300 millimetri di pioggia nel giro di poche ore sulla Liguria e più nello specifico sulla provincia di Genova. Nelle prossime ore ancora maltempo diffuso in Italia centro-settentrionale, poi la perturbazione raggiungerà le regioni meridionali nella giornata di domani lasciando spazio ad un generale miglioramento meteo ad iniziare dalle regioni nord-occidentali. A Roma il tempo tornerà ad essere asciutto durante la mattinata di domani con schiarite e con le temperature tuttavia gradevoli.

Dall’Ottobrata dei giorni scorsi al maltempo con autentici nubifragi

Allerta meteo della Protezione Civile in diverse regioni d’Italia; il maltempo non si limita solo alla provincia di Genova, nelle prossime ore le piogge di forte intensità potrebbero colpire anche altre province tra le quali quella di Roma. Ora è il turno del Piemonte e Liguria, nelle prossime ore anche Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e in nottata il Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio.