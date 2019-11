METEO ROMA – MALTEMPO no stop anche per la Capitale d’Italia, in arrivo piogge e forti temporali nelle prossime ore

Maltempo in Italia

Piogge in intensificazione in Italia nelle prossime ore, neve in arrivo sulle Alpi fino a quote basse in Piemonte. Qualche fiocco di neve previsto anche in Appennino al di sopra dei 1500 metri di quota e attenzione anche alle forti raffiche di vento dai quadranti meridionali con possibili mareggiate lungo le coste più esposte. A Roma il meteo risulta ancora una volta piuttosto perturbato con piogge e temporali in queste ore centrali della giornata. Le temperature si mantengono pressappoco in linea con la media del periodo con valori intorno ai 15°c durante il giorno, fino a 12°c in nottata. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Un mese di Novembre come non si vedeva da diversi anni

Sono oltre 300 i millimetri di pioggia caduti da inizio mese su diverse regioni dell’Italia, oltre un metro di neve si registra oltretutto sull’arco alpino oltre i 1500-1800 metri di quota. Nei prossimi giorni altre piogge e altre nevicate sono previste in tutta Italia.

Maltempo ad oltranza in Italia

Una vasta circolazione di bassa pressione si allunga dal mar Baltico fin sul Mediterraneo dove si approfondirà un minimo di bassa pressione nelle prossime ore in grado di portare nuove precipitazioni in Italia. Correnti più fredde in quota faranno calare le temperature con la neve che cadrà anche in Appennino oltre che sulle Alpi.