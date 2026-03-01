Meteo Roma – Marzo al via con tempo stabile sulla capitale, poi atteso qualche disturbo ad inizio settimana

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio alto e livellato attorno ai 1025 hPa, ma con graduale calo dei geopotenziali. Atteso un avvio di marzo nel complesso ancora stabile e mite, ma con addensamenti sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Mese di marzo che esordirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con addensamenti sparsi. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità diffusa, ma con possibili addensamenti irregolari. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.Temperature in lieve calo nei valori minimi su Roma e comprese tra i +8/+10°C di minima ed i +17/+18°C di massima.

Meteo Roma lunedì 2 marzo

Alta pressione che farà registrare un indebolimento ad avvio di settimana con molte nubi sul Lazio a cui potranno essere associate occasionali pioviggini o brevi piovaschi, specie sui settori settentrionali della regione. Su Roma basso il rischio di fenomeni, ma con cieli nuvolosi. Temperature in lieve calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +10/+12°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Settimana con molte nubi di passaggio

La settimana proseguirà mediamente stabile con ripresa del campo barico, ma con addensamenti che insisteranno sul Lazio a cui potranno essere associati occasionali piovaschi pomeridiani nella giornata di martedì. Più stabile a seguire, ma non è escluso un peggioramento del tempo nel corso del weekend. Temperature che si manterranno al di sopra delle medie del periodo.

