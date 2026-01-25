Meteo – Forte maltempo di stampo polare in arrivo a metà settimana, con neve copiosa in montagna: i dettagli

Quadro instabile sull’Italia

Assistiamo all’ennesima giornata di maltempo sulla nostra Penisola, con piogge, rovesci e occasionali temporali che quest’oggi si sono estesi in tutti i settori del Paese da nord a sud in maniera sparsa. Nevicate hanno coinvolto nella notte il cuneese a partire da quote basse, mentre si sono attestate intorno ai 600/900 metri al nordest, dove pure i fenomeni appaiono in esaurimento. Il maltempo continua a portare i suoi effetti, in maniera sempre sparsa e localmente ancora intensa, sulle regioni centro-meridionali.

Prossime ore con instabilità persistente in Italia

Le prossime ore vedranno il persistente afflusso di correnti più instabili e fredde di stampo polare marittimo sul bacino del Mediterraneo, in grado di alimentare la corrente ondata di maltempo con piogge e possibili occasionali temporali che coinvolgeranno ancora il centro-sud e principalmente il versante tirrenico. Non sono esclusi fenomeni anche intensi localmente sulla Puglia meridionale, con instabilità che si azionerà anche sulla Sardegna occidentale.

Breve pausa dal maltempo in arrivo nella prima metà di martedì

Un primo relativo miglioramento delle condizioni meteo coinvolgerà la nostra Penisola nella giornata di domani lunedì 26 gennaio, con l’instabilità che andrà centrandosi principalmente al sud, dove la neve cadrà a partire dai 1.000/1.200 metri in particolare sui Nebrodi. Al centro-nord il miglioramento sarà accompagnato da schiarite quantomeno parziali e con temperature mediamente già in lieve aumento. I fenomeni cesseranno anche al sud entro la mattina di martedì 27 aprendo inaugurando una brevissima e generale pausa dal maltempo.

Nuova ondata di maltempo a metà settimana

A partire dalla seconda metà di martedì 27 gennaio l’avanzamento di una nuova saccatura depressionaria di origine polare marittima provocherà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo a partire dal nordovest e in successiva espansione sul resto del Paese entro la giornata di mercoledì 28, con piogge, possibili temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio e con nevicate anche copiose in arrivo soprattutto sull’Appennino centrale a partire da quote di montagna. Un nuovo relativo miglioramento è atteso entro il pomeriggio di giovedì 29, ma anch’esso si rivelerà temporaneo: piogge e possibili temporali potranno tornare a colpire le Isole Maggiori già dalla sera.

