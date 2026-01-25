Meteo – Il maltempo sarà protagonista sull’Italia anche nelle prossime ore: ecco i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

Mentre le condizioni meteo stanno relativamente migliorando in queste ore sulle regioni nordoccidentali, piogge, rovesci e occasionali temporali si estendono su quelle nordorientali e su tutta Italia da nord a sud in maniera sparsa. L’afflusso di correnti più fredde di stampo polare marittimo generano un calo delle temperature sensibile al nordest dove la quota neve si attesta infatti intorno ai 600/900 metri.

Clima nel complesso invernale, con temperature in diminuzione al centro-sud

Il clima appare nel complesso invernale, con il maltempo che, sulle regioni centro-meridionali, è effettivamente accompagnato da un calo delle temperature che permette alla neve di scendere finanche quote di bassa montagna sull’Appennino abruzzese e a quote comunque consone al periodo altrove. La Protezione Civile aveva inoltre diffuso già ieri un’allerta valida per alcuni settori per oggi a causa dell’instabilità già occorsa e che occorrerà anche nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale.

Ulteriore maltempo in arrivo nelle prossime ore

Le condizioni meteo tenderanno a migliorare in serata sulle regioni nordorientali, con cessazione dei fenomeni. Rovesci e possibili occasionali temporali continueranno invece ad interessare il medio-basso versante tirrenico (ad eccezione della Sicilia), la Sardegna occidentale e la Puglia meridionale, dove i fenomeni localmente potranno risultare ancora intensi, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo.

Maggiore stabilità altrove, con clima invernale

Le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte sul resto dei settori non menzionati, con l’avanzamento persino di qualche schiarita quantomeno parziale. Le temperature confermeranno di base i valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo pertanto intorno alla media di riferimento e con clima che, di conseguenza, risulterà nel complesso invernale in Italia, seppur senza eccessi.

