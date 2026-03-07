Meteo Roma – Molte nubi di passaggio nel weekend, ma con tempo asciutto

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio alto e livellato attorno ai 1025 hPa, ma con graduale calo dei geopotenziali. Atteso un weekend nel complesso ancora stabile e mite, ma con addensamenti sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di sabato 7 marzo all’insegna di una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con alternanza di schiarite ad addensamenti anche sulla capitale. Stabilità che proseguirà anche nel corso delle ore pomeridiane e serali, seppur con nubi in transito su Roma. Temperature miti su Roma e comprese tra i +10/+11°C di minima ed i +16/+17°C di massima.

Meteo Roma domenica 8 marzo

Mese di marzo che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con addensamenti sparsi. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità sulla capitale, ma con molte nubi di passaggio; possibili acquazzoni in formazione sui settori interni del Lazio, in riassorbimento serale. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.Temperature in lieve calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +10/+11°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Avvio di settimana con qualche disturbo

Alta pressione che farà registrare un’ulteriore indebolimento ad avvio di settimana con molte nubi sul Lazio a cui potranno essere associate occasionali brevi piovaschi nel corso del pomeriggio, specie sui settori interni della regione. La settimana poi proseguirà con instabilità in accentuazione con possibili acquazzoni tra martedì e mercoledì anche sulla capitale. Temperature che si manterranno vicini alle medie del periodo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile nel weekend, ma con addensamenti di passaggio, poi arriva qualche disturbo ad inizio settimana.