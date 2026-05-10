Meteo Roma – Molte nubi in transito, ma con pochi fenomeni; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da un nuovo cedimento del campo barico con umide correnti meridionali responsabili di molte nubi in transito sull’Italia con qualche fenomeno sparso. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di domenica 10 maggio caratterizzata da una mattinata con molte nubi in transito su tutto il Lazio, con qualche goccia di pioggia sulla città di Roma. Situazione meteorologica che volgerà verso un miglioramento nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità sulla capitale, ma con nubi di passaggio. Insistono i fenomeni sui settori interni del Lazio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +15/+16°C di minima ed i +21/+22°C di massima.

Meteo Roma domani

Giornata di lunedì 11 maggio caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con qualche addensamento di passaggio sulla città di Roma. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità sulla capitale e schiarite via via più ampie. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +17/+18°C di minima ed i +23/+24°C di massima.

Prossima settimana dinamica con alternanza di stabilità e rapidi peggioramenti

Stabilità che insisterà sulla capitale anche nella giornata di martedì, poi possibile l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica con piogge e temporali nella giornata di mercoledì. La settimana poi proseguirà dinamica con alternanza di pause asciutte e rapidi passaggi instabili.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma dinamico con alternanza di pause asciutte a rapidi passaggi instabili. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!