Meteo Roma – Molti disturbi nuvolosi durante la settimana a causa delle correnti umide, ma poche piogge

Situazione meteo a scala nazionale
Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo di alta pressione ma in fase di parziale cedimento con calo dei geopotenziali. permettendo l’intrusione di correnti umide e a tratti instabili. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi
Alta pressione in indebolimento in questo avvio di settimana con molte nubi sul Lazio a cui potranno essere associate occasionali pioviggini o brevi piovaschi, specie sui settori settentrionali della regione. Su Roma basso il rischio di fenomeni, ma con cieli nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +10/+12°C di minima ed i +15/+16°C di massima.
Meteo Roma martedì 3 marzo
La giornata di domani sarà all’insegna del nel tempo su Roma e sul Lazio, con cieli per lo più soleggiati al mattino e qualche passaggio nuvoloso al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. A partire dalla serata nuvolosità in graduale aumento ma con tempo ancora asciutto. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in rialzo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +10/+12°C di minima ed i +18/+19°C di massima.
Passaggi nuvolosi in settimana ma poche piogge
Nel corso della settimana avremo ancora un campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale, mentre una circolazione depressionaria dovrebbe risultare quasi stazionaria sulla Penisola Iberica. Condizioni meteo che sul Lazio si dovrebbero dunque mantenere stabile, con a tratti dei disturbi nuvolosi spinti della depressione iberica ma in un contesto comunque prevalentemente asciutto. Clima che si manterrà mite con temperature di qualche grado sopra media. Minime che su Roma infatti difficilmente scenderanno sotto i +9/+10°C e le massime potranno sfiorare i +20°C.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano
Meteo su Roma a tratti instabile con nuvolosità in transito e possibili pioviggini. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.