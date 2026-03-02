Meteo Roma – Molti disturbi nuvolosi durante la settimana a causa delle correnti umide, ma poche piogge

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo di alta pressione ma in fase di parziale cedimento con calo dei geopotenziali. permettendo l’intrusione di correnti umide e a tratti instabili. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Alta pressione in indebolimento in questo avvio di settimana con molte nubi sul Lazio a cui potranno essere associate occasionali pioviggini o brevi piovaschi, specie sui settori settentrionali della regione. Su Roma basso il rischio di fenomeni, ma con cieli nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +10/+12°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Meteo Roma martedì 3 marzo

La giornata di domani sarà all’insegna del nel tempo su Roma e sul Lazio, con cieli per lo più soleggiati al mattino e qualche passaggio nuvoloso al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. A partire dalla serata nuvolosità in graduale aumento ma con tempo ancora asciutto. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in rialzo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +10/+12°C di minima ed i +18/+19°C di massima.

Passaggi nuvolosi in settimana ma poche piogge

Nel corso della settimana avremo ancora un campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale, mentre una circolazione depressionaria dovrebbe risultare quasi stazionaria sulla Penisola Iberica. Condizioni meteo che sul Lazio si dovrebbero dunque mantenere stabile, con a tratti dei disturbi nuvolosi spinti della depressione iberica ma in un contesto comunque prevalentemente asciutto. Clima che si manterrà mite con temperature di qualche grado sopra media. Minime che su Roma infatti difficilmente scenderanno sotto i +9/+10°C e le massime potranno sfiorare i +20°C.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma a tratti instabile con nuvolosità in transito e possibili pioviggini. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!