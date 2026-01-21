Meteo Roma – Molti nubi ma tempo asciutto, schiarite per domani, ma da venerdì atteso maltempo a più riprese

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione meteo in Italia caratterizzata da un vortice depressionario in transito sul a sud della Sicilia, il quale porterà maltempo anche intenso sulle regioni meridionali e nuvolosità in transito sulle regioni centrali ma senza fenomeni di rilievo associati. Maggiori spazi di sereno al Nord. Evoluzione per i prossimi giorni con vortice ciclonico che si allontana verso est e perturbazioni atlantiche che si avvicinano da ovest. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata uggiosa quella odierna su Roma e sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti molta nuvolosità in transito con cieli molto nuvolosi ma tempo asciutto. In serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto e molte nubi. Graduali schiarite dalla notte. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +6/+7°C di minima ed i +11/+12°C di massima.

Meteo Roma giovedì 22 gennaio

La giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo stabilità diffusa con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ma con qualche passaggio nuvolosi, addensamenti anche bassi e compatti sulle coste centro-settentrionali della regione. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +6/+7°C di minima ed i +12/+13°C di massima.

Tempo in peggioramento da venerdì

A partire da venerdì e nel weekend un serie di impulsi instabili sono in arrivo sul Mediterraneo centrale portando maltempo sul Lazio a più riprese, con piogge e temporali da sparsi a diffusi e non esclusi fenomeni anche intensi. Fase dinamica anche la prossima settimana con il flusso atlantico molto vigoroso alle medie latitudini.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma asciutto, ma con molte nubi di passaggio. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!