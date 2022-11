Meteo Roma – Momentaneo miglioramento sulla capitale, ma con nuovo maltempo ad inizio settimana

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il centro di bassa pressione che nella giornata di sabato ha portato maltempo su gran parte del centro Italia, si sta allontanando verso i bacini meridionali italiani. Meteo in momentaneo miglioramento, ma con una nuova intensa perturbazione attesa martedì su tutta l’Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma: domenica stabile sulla capitale, salvo residui addensamenti

Meteo Roma – Vortice di bassa pressione in allontanamento verso sud, favorirà un deciso miglioramento del tempo. Giornata di domenica piuttosto stabile su Roma fin dal mattino, con cieli poco o al più parzialmente nuvolosi. Maggiori addensamenti si attarderanno a ridosso dell’Appennino e basso Lazio, ma con tempo sostanzialmente asciutto. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature in calo e comprese tra i +9°C della notte ed i +15°C del pomeriggio.

Avvio di settimana stabile, poi arriva un’intensa perturbazione

Avvio della prossima settimana stabile e con ampie schiarite nel corso della prima parte della giornata di lunedì 21 novembre. Nel corso del pomeriggio nubi in progressivo aumento da ovest, per l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, con prime deboli piogge lungo le coste e settori occidentali nel corso della serata. Maltempo nottetempo su tutto il Lazio con piogge intense anche su Roma.

CONTINUA A LEGGERE





Seconda parte della settimana più stabile

Possibile pausa dal maltempo per la seconda parte della settimana, per l’arrivo dell’alta pressione. Gli ultimi aggiornamenti modellistici intravedono l’ingresso di un’onda anticiclonica sul bacino del Mediterraneo da giovedì 24 novembre, favorendo un deciso miglioramento del tempo. Le giornata trascorreranno quindi asciutte su Roma a partire dalla seconda parte della settimana. Possibile impulso freddo per la fine di novembre, ma da confermare.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo in deciso miglioramento su Roma nella giornata odierna ed a inizio settimana, poi lunedì sera arriva una nuova intensa perturbazione. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!