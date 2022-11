Meteo – Nuovo vortice depressionario atteso ad inizio settimana con forte maltempo su tutta Italia; i dettagli

Meteo ancora instabile oggi al sud Italia

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Vortice di bassa pressione che nella giornata di sabato 19 novembre ha determinato condizioni di maltempo sul centro-sud ed Isole, tende ad allontanarsi gradualmente verso levante. Oggi condizioni meteo decisamente più stabili al centro-nord, salvo residui addensamenti sui settori adriatici ed il Lazio, mentre al sud ed Isole potranno ancora verificarsi piogge e temporali, localmente di forte intensità. Prime gelate di stagione sulla Pianura Padana occidentale, con valori fino a -2/-3°C tra cuneese ed astigiano.

Domani avvio di giornata stabile, poi deciso peggioramento al centro-nord

La nuova settimana inizierà con condizioni meteo mediamente stabili sull’Italia, salvo residui acquazzoni sui settori tirrenici tra bassa Calabria e Sicilia. Tregua dal maltempo, tuttavia, che risulterà solo momentanea. Una nuova perturbazione atlantica tenderà infatti a raggiungere le regioni centro-settentrionali entro la fine del giorno con nuvolosità in deciso aumento dal pomeriggio ad iniziare dalle regioni occidentali. Primi fenomeni in arrivo nel corso della serata su Sardegna, coste del medio-alto Tirreno e regioni di Nordovest.

Martedì forte maltempo su gran parte d’Italia

Ciclogenesi in formazione martedì notte sul mar di Corsica, tenderà poi a trasferirsi ed approfondirsi nel corso della giornata, raggiungendo valori fino a 988/989 hPa sull’alto Tirreno. Maltempo che fin dalla notte è atteso sulle regioni settentrionali, Sardegna e medio-alto Tirreno con piogge diffuse, anche a carattere di nubifragio tra Campania, Lazio, Toscana e Sardegna. Piogge in estensione nel corso della giornata di martedì anche al sud e Sicilia, con maltempo dalla tarda mattina-primo pomeriggio in trasferimento verso il Triveneto e settori tirrenici meridionali. Accumuli abbondanti sui settori prealpini centro-orientali e Liguria di Levante dove non si escludono punte giornaliere di 150 mm. Neve abbondante in arrivo lungo l’Arco Alpino con accumuli previsti anche di oltre mezzo metro al di sopra dei 1500 metri di quota. Neve che tra cuneese ed entroterra savonese che potrà spingersi localmente sin verso i 400-600 metri.

Forti venti e mareggiate

La profonda ciclogenesi in arrivo martedì sull’Italia porterà non solo forti piogge, temporali e neve abbondante sulle Alpi, ma anche forti venti. Secondo le simulazioni modellistiche, venti di Maestrale in Sardegna, Libeccio sui settori tirrenici e di Scirocco su quelli adriatici ruoteranno attorno al centro di bassa pressione con raffiche attese fino a 100 km/h. Attenzione quindi alla possibile caduta di alberi, ma anche alle mareggiate attese lungo tutte le coste.

