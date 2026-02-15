Meteo Roma – Momentaneo miglioramento sulla capitale, ma nei prossimi giorni torna qualche pioggia

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dall’azione di una ciclogenesi, pari a 993 hPa, attualmente sul medio Adriatico ed in progressivo allontanamento verso levante. In tal modo il tempo volge verso un miglioramento sui settori tirrenici, ma nei prossimi giorni sono attesi nuovi impulsi instabili. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma domenica 15 febbraio

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, con cieli sereni o poco nuvolosi su Roma. Nuovo aumento della nuvolosità durante le ore pomeridiane, ma con tempo asciutto. Nubi sparse tra la sera e la prossima notte, ma senza fenomeni significativi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +8/+9°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Meteo Roma lunedì 16 febbraio

Flusso umido occidentale piloterà un nuovo rapido impulso instabile sull’Italia. Giornata di lunedì che farà registrare iniziali condizioni meteo stabili sul Lazio, ma con tendenza al peggioramento con acquazzoni sparsi tra il pomeriggio e la sera anche sulla capitale. Temperature in calo nei valori minimi su Roma e comprese tra i +5/+6°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Prossima settimana nuovi impulsi perturbati

Meteo che si manterrà instabile anche nel corso della prossima settimana. Pausa dal maltempo con tempo asciutto tra martedì e mercoledì, poi possibile nuovo intenso peggioramento con fenomeni abbondanti e neve in Appennino nella seconda parte della settimana per l’ingresso di nuove perturbazioni oceaniche.

