Meteo – Nuvolosità in aumento nella seconda parte della prossima settimana, con qualche possibile piovasco: la tendenza

Generale stabilità e bel tempo in Italia

Una novità inedita per come sono andati gli ultimi due mesi: l’Anticiclone sbarca nuovamente sul Mediterraneo centro-occidentale e si impone assicurando condizioni meteo di generale stabilità e bel tempo in tutto il Paese, dopo qualche rovescio residuo nella prima parte della giornata odierna. Tale situazione si confermerà tale e quale anche nel corso delle prossime ore, con temperature che, peraltro, subiranno un primo lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Anticiclone anche per domani

La rimonta dell’Anticiclone azzorriano che è alla base del corrente miglioramento è destinata a protrarsi a lungo sul nostro Paese, come vedremo anche nel prossimo paragrafo. Pertanto, condizioni meteo di generale stabilità e bel tempo sono attese anche nella giornata di domani domenica 22 febbraio, con qualche possibile foschia sulla Pianura Padana e sulle vallate interne tra la prossima notte e il mattino e temperature che, in questo contesto, subiranno mediamente un aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi, specie al centro-sud.

Avvio di settimana con Anticiclone stazionario sul Mediterraneo

Anche l’avvio della prossima settimana sarà caratterizzato dalla permanenza dell’Anticiclone delle Azzorre sull’intero bacino del Mediterraneo centro-occidentale stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, con condizioni meteo che si manterranno pertanto generalmente stabili e asciutte e con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Qualche foschia sarà ancora possibile sulla Pianura Padana e sulle vallate interne e sempre tra la notte e prime ore del mattino, con temperature, se possibile, mediamente, in ulteriore aumento.

Maggiore nuvolosità nella seconda parte di settimana

Nonostante la stazionarietà dell’Anticiclone azzorriano quantomeno sul nostro Paese, maggiore nuvolosità potrà attraversare l’Italia nella seconda metà di settimana, grazie all’ingresso di correnti più umide sulla parte ovest del Mediterraneo, che potranno peraltro innescare qualche possibile piovasco in particolare sulla Liguria. Le temperature, in questo contesto, continuerebbero comunque ad attestarsi generalmente su valori superiori alla media di riferimento, con clima pertanto relativamente mite. Tuttavia, trattandosi questa di una tendenza, essa è soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

