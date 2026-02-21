Meteo – Braccio di ferro tra il flusso atlantico e l’Anticiclone per inizio Marzo, ecco la tendenza

Stabilità e bel tempo in tutta Italia

Stabilità e bel tempo tornano quest’oggi a caratterizzare interamente la nostra Penisola dopo un paio di mesi in cui l’Anticiclone non aveva più presenziato, effettivamente, il bacino del Mediterraneo. L’allontanamento del vortice depressionario che fino alla prima parte di oggi aveva comunque determinato rovesci residuali sull’estremo sud ha quindi favorito la risalita dell’Alta pressione e sembra questa volta avere tutte le intenzioni di permanere sull’Italia per un periodo prolungato.

Stabilità e bel tempo su gran parte del Paese fino a metà della prossima settimana, con qualche foschia

Di fatto, la situazione sinottica sembra confermare la permanenza dell’Anticiclone azzorriano anche nella prossima settimana, con la prima parte che si caratterizzerà anche per una certa serenità, almeno su gran parte dello stivale. Le temperature, peraltro, subiranno un lento, ma costante aumento su valori generalmente superiori alla media di riferimento e con clima pertanto relativamente mite. Qualche foschia inoltre potrà generarsi sulla Pianura Padana e sulle vallate interne tra la notte e le prime ore del mattino.

Seconda parte di settimana con maggiore nuvolosità e qualche piovasco

Nella seconda parte della prossima settimana, malgrado la persistenza dell’Anticiclone sull’Italia, un affondo perturbato riguarderà il Mediterraneo occidentale e ciò determinerà comunque l’ingresso di correnti più umide anche sul nostro Paese. Ciò sarà sufficiente ad aumentare la nuvolosità su una parte della Penisola (sui settori più occidentali più precisamente), innescando persino qualche possibile piovasco intermittente sulla Liguria.

Partenza di marzo incerta tra l’Anticiclone e il flusso atlantico

Il destino dell’affondo perturbato sul Mediterraneo occidentale non è ancora chiaro: il flusso atlantico, infatti, si scontrerà nei primi giorni di marzo con un Anticiclone che sembra radicarsi rapidamente sul Mediterraneo, dopo due mesi di assenza. Un peggioramento potrebbe coinvolgere in tal caso almeno il nord, lasciando il centro-sud più ai margini. Tuttavia, la distanza temporale impone cautela e l’utilizzo del condizionale: trattandosi questa, infatti, di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali. Vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

