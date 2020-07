METEO ROMA – Niente piogge o temporali previsti per oggi e per i prossimi giorni, previsioni nei dettagli

Meteo Italia: Anticiclone incline alle correnti settentrionali

L’anticiclone delle Azzorre subisce la spinta di una saccatura di bassa pressione con associate correnti più fredde in quota e sull’Italia le correnti si dispongono dai quadranti settentrionali. Venti di Tramontana in queste prime ore della giornata sull’Italia e sulla città di Roma, correnti più fresche e secche in grado di regalarci una giornata estremamente gradevole con sole fino a sera e con clima caldo ma senza alcun eccesso. Anche nei prossimi giorni della settimana in corso come vedremo più avanti il tempo a Roma sarà stabile. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

Previsioni meteo Roma

Anche sulla città di Roma pertanto avremo bel tempo con precipitazioni assenti, clima tipicamente estivo con le temperature in linea con la media di riferimento e senza eccessi. Caldo moderato grazie a contenuti valori di umidità nell’aria grazie alle correnti secche dai quadranti settentrionali. Precipitazioni assenti a roma come del resto in gran parte delle principali città del Paese sia per oggi che per i prossimi giorni della settimana in corso, weekend compreso. Il tutto grazie alla prevalenza del campo di alta pressione di matrice azzorriana.

Previsioni meteo Italia

Sole da nord a sud in queste ore salvo della residua instabilità tra Emilia Romagna e Marche, clima caldo ma senza particolari eccessi grazie alle correnti settentrionali. Entriamo nel pieno dell’Estate e sull’Italia si vedono gli effetti grazie all’Anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo ed in Europa occidentale. Previste temperature sotto i 20°c al primo mattino nelle principali città del Paese, poco superiori i 30°c invece durante le ore centrali della giornata. Attenzione soltanto a qualche raffica di vento di Tramontana o Grecale e mari mossi o molto mossi lungo le coste esposte.