METEO ROMA – Nuova PERTURBAZIONE in agguato con NEVE in montagna, ecco le PREVISIONI del LAZIO

Condizioni meteo in Italia e a Roma

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! La settimana centrale di ottobre è scandita dall’incursione di aria fredda e perturbazioni a più riprese dopo quanto accaduto nel fine settimana. Stamattina su Roma i cieli risulteranno irregolarmente coperti; al tempo stesso i cieli risultano nuvolosi sulle regioni nord-orientali, Emilia Romagna e coste della Toscana. Da domani il passaggio di una saccatura d’aria fredda in quota permetterà la formazione di un minimo depressionario sul basso Tirreno. Vediamo cosa comporterà, nelle previsioni nel dettaglio.

Previsioni meteo di Roma odierne

Meteo Roma – Cieli irregolarmente coperti al mattino su pianure e coste; poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio le condizioni meteo risulteranno stazionarie, con qualche piovasco a ridosso dei settori interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi; più coperto nella notte. Le temperature risulteranno sotto le medie del periodo, comprese su Roma tra 11°C e 22°C. La ventilazione debole di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo domani – Giornata all’insegna della variabilità, grazie al maggiore apporto di freddo in quota: al mattino avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi; possibili primi piovaschi a ridosso dei settori montani. Al pomeriggio attese precipitazioni sparse sulle zone interne e sul basso Lazio; prime nevicate attese al di sopra dei 1500 metri. In serata tempo più asciutto sulle zone di pianura, mentre in Appennino è atteso un ulteriore calo della quota neve, che potrà attestarsi tra i 1400 ed i 1300 metri. Atteso un lieve aumento delle temperature massime, che si attesteranno intorno ai 23°C, mentre le minime risulteranno stazionarie. La ventilazione risulterà ancora una volta debole con direzione variabile. Vediamo a seguire la tendenza meteo per il resto della settimana.

