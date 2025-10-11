Meteo Roma – Ottobrata con weekend stabile e temperature massime anche di oltre +25°C

Situazione meteo a scala nazionale
Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico mediamente livellato attorno ai 1025 hPa garantirà condizioni meteo stabili su gran parte d’Italia. Bel tempo atteso anche nei prossimi giorni con temperature miti, specie di giorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi, sabato 11 ottobre
Giornata di sabato 11 ottobre che vedrà condizioni meteo stabili sul Lazio. Attesa una mattinata con tempo asciutto su tutta la regione e sole prevalente. Nel corso del pomeriggio insisterà la stabilità su tutto il Lazio con cieli sereni o poco nuvolosi sulla capitale. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature miti di giorno su Roma e comprese tra i +12/+14°C della notte ed i +25/+27°C del pomeriggio.
Meteo Roma domani
Giornata di domenica 12 ottobre all’insegna di una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio. Nel corso del pomeriggio proseguirà la stabilità con sole prevalente sulla capitale, salvo innocue quanto sottili velature di passaggio. Stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +12/+14°C della notte ed i +25/+27°C del pomeriggio.
Prossima settimana mediamente stabile sulla capitale
Meteo che non subirà significative variazioni. Alta pressione riuscirà a garantire condizioni meteo stabili su Roma anche nel corso della prossima settimana con ampie schiarite. Qualche disturbo non è escluso sui settori interni del Lazio nella giornata di martedì, ma sulla capitale il tempo si manterrà asciutto. Temperature miti, specie di giorno.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.
Meteo su Roma stabile ad inizio weekend, poi veloce peggioramento tra la notte e la prima mattinata di domenica. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.