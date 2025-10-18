Meteo Milano – Tempo stabile nel weekend, poi atteso un peggioramento; le previsioni

Meteo Milano, la situazione
Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico mediamente livellato attorno ai 1022 hPa garantirà condizioni meteo stabili su gran parte d’Italia. Un peggioramento del tempo è atteso ad avvio di settimana per il passaggio di una perturbazione oceanica. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Meteo Milano sabato 18 ottobre
Giornata di sabato caratterizzata da condizioni meteo stabili sulla Lombardia. Al mattino tempo diffusamente soleggiato anche su Milano, salvo innocui addensamenti di tipo basso al primo mattino sui settori di pianura orientali. Situazione meteo invariata anche nel corso del pomeriggio con sole prevalente su Milano, stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +7/+9°C della notte ed i +18/+20°C del pomeriggio.
Meteo Milano domenica 19 ottobre
Weekend che proseguirà con tempo stabile. Giornata di domenica al via con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Lombardia. Nel corso del pomeriggio attesa stabilità diffusa, ma con nubi medio-alte in progressivo aumento, cieli velati su Milano. Ulteriore aumento della nuvolosità tra la sera e la notte, ma con tempo asciutto su Milano. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +9/+11°C della notte ed i +17/+19°C del pomeriggio.
Piogge in arrivo ad inizio settimana, poi nuovo miglioramento
Meteo in peggioramento sulla Lombardia e sulla città di Milano ad avvio della prossima settimana con molte nubi e deboli piogge che nella giornata di lunedì interesseranno anche il capoluogo lombardo; torna al neve sulle Alpi, ma dai 1800-2000 metri. Nuovo miglioramento atteso da martedì, ma con cieli spesso nuvolosi per nubi medio-basse.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.