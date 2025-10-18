Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Sabato 18 Ottobre
Meteo Milano – Tempo stabile nel weekend, poi atteso un peggioramento; le previsioni

di Davide Gallicchio

Tempo stabile nel weekend, poi atteso un peggioramento meteo su Milano ad inizio settimana

Meteo Milano – Tempo stabile nel weekend, poi atteso un peggioramento; le previsioni
Previsioni meteo Milano, immagine di repertorio fonte Pixabay.

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico mediamente livellato attorno ai 1022 hPa garantirà condizioni meteo stabili su gran parte d’Italia. Un peggioramento del tempo è atteso ad avvio di settimana per il passaggio di una perturbazione oceanica.  Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano

Meteo Milano sabato 18 ottobre

Giornata di sabato caratterizzata da condizioni meteo stabili sulla Lombardia. Al mattino tempo diffusamente soleggiato anche su Milano, salvo innocui addensamenti di tipo basso al primo mattino sui settori di pianura orientali. Situazione meteo invariata anche nel corso del pomeriggio con sole prevalente su Milano, stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +7/+9°C della notte ed i +18/+20°C del  pomeriggio.

Meteo Milano domenica 19 ottobre

Weekend che proseguirà con tempo stabile. Giornata di domenica al via con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Lombardia. Nel corso del pomeriggio attesa stabilità diffusa, ma con nubi medio-alte in progressivo aumento, cieli velati su Milano. Ulteriore aumento della nuvolosità tra la sera e la notte, ma con tempo asciutto su Milano. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +9/+11°C della notte ed i +17/+19°C del  pomeriggio.

Piogge in arrivo ad inizio settimana, poi nuovo miglioramento

Meteo in peggioramento sulla Lombardia e sulla città di Milano ad avvio della prossima settimana con molte nubi e deboli piogge che nella giornata di lunedì interesseranno anche il capoluogo lombardo; torna al neve sulle Alpi, ma dai 1800-2000 metri. Nuovo miglioramento atteso da martedì, ma con cieli spesso nuvolosi per nubi medio-basse.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Davide Gallicchio

Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.

