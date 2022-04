METEO ROMA – Pasqua con qualche nube e FORTI VENTI, bello per Pasquetta; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buona Pasqua a tutti i lettori della capitale! L’impulso freddo giunto ieri sul nord Italia è transitato tra la serata e la scorsa notte sulle regioni centrali, portando qualche acquazzone anche sul Lazio. Il fronte instabile si sta gradualmente allontanando verso sud, determinando tempo mediamente stabile al centro-nord per le festività pasquali. Forti venti e temperature in calo, poi arriva il maltempo da metà della prossima settimana. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma: Pasqua con nubi e forti venti sul Lazio, ma tempo asciutto

Meteo Roma – La giornata di Pasqua sarà caratterizzata da condizioni mediamente stabili sulla capitale, ma con nubi alternate a schiarite. Nuvolosità che tenderà a diradarsi nel corso della serata con cieli stellati nottetempo. Nubi più compatte al mattino sul basso Lazio con cieli nuvolosi, ma con basso rischio di precipitazioni. Venti sostenuti da nord-nordest con raffiche fino a 50-70 km/h sui settori centro-settentrionali. Temperature su Roma in decisa flessione e comprese tra un valore minimo di +11°C ed uno massimo di +20°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Pasquetta stabile e soleggiata su Roma, poi rischio maltempo da giovedì

Pasquetta all’insegna del sole su tutto il Lazio, sia in montagna che al mare, grazie al definitivo allontanamento del vortice di bassa pressione. Attesa ancora una ventilazione sostenuta da nord-nordest, ma in attenuazione dalla sera. Prossima settimana che vedrà tempo inizialmente stabile quindi, ma con possibile peggioramento nella seconda parte per l’ingresso di umidi impulsi atlantici. Da mercoledì avremo infatti un deciso aumento della nuvolosità sul Lazio, con prime piogge dalla sera. Maltempo da giovedì con rischio forti piogge e temporali!