METEO ROMA – Tempo a tratti MINACCIOSO sulla Capitale, ma STABILE ecco le previsioni per il weekend

Meteo Italia: nubifragi nelle prossime ore

Temporali anche di forte intensità tra la mattina e il primo pomeriggio sull’Emilia Romagna e Marche, situazione meteo che sul medio-basso versante adriatico è peggiorata solo successivamente. Nel corso di questo pomeriggio Roma ha visto incupirsi i cieli, ma senza che si verificasse alcun tipo di fenomenologia al suolo, con i temporali che si sono fermati alle porte della Capitale. L’Estate 2020 ora in stand-by tuttavia mostrerà segnali di grande ripresa già dalla weekend con un progressivo miglioramento ad iniziare dalle regioni settentrionali. Per la prossima settimana è prevista addirittura una forte ondata di caldo. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

Meteo estate: forti sbalzi termici in Italia

Temperature in ulteriore calo nelle prossime ore e nella giornata di domani con valori abbondantemente sotto la media sul versante adriatico. A Roma si avvertirà il calo delle temperature anche se in maniera meno evidente, tuttavia salvo che per la giornata odierna le condizioni meteo saranno stabili e soleggiate al nord e a dal prossimo weekend anche al centro e poi al sud. Oltre ad un miglioramento delle condizioni meteo avremo anche un sensibile aumento delle temperature con il picco del caldo previsto nei primi giorni della prossima settimana con punte oltre i 35°c.

Tendenza meteo Estate 2020

Ondata di calore in arrivo durante la prossima settimana in seguito al brusco arresto dell’Estate 2020 in questi giorni. Adesso prevalgono le correnti fresche e instabili sull’Europa e con esse troviamo piogge o temporali diffusi in Italia, poi dalla giornata di Domenica si farà avanti l’anticiclone africano e con esso avremo condizioni meteo estive sul nostro paese specialmente sulle regioni centro-meridionali dove le temperature aumenteranno ad oltranza fino a raggiungere i 37-38°c durante la prossima settimana.