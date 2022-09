METEO ROMA – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo da domani e nel WEEKEND anche clima AUTUNNALE. Ecco le PREVISIONI

Meteo Roma, la situazione

Buongiorno e buon mercoledì a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Flusso di correnti umide sud-occidentali che si appresta ad interessare la Penisola Italiana portando instabilità. Nella giornata odierna verranno interessate da piogge e temporali le regioni settentrionali, mentre nella giornata di domani verranno coinvolte le regioni centrali, con maltempo più intenso sul versante tirrenico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma per oggi

Meteo Roma – Giornata ancora all’insegna del bel tempo quella odierna su Roma e sul Lazio. Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni e qualche velatura in transito. Nessuna variazione attesa nel pomeriggio, con qualche nube in più specie sul Lazio centro-settentrionale, ma con tempo ancora asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. Qualche pioggia in arrivo nella notte su Viterbese e settori settentrionali della provincia di Roma. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature per lo più stabili, comprese su Roma tra un valore minimo di +20°C ed uno massimo di +31°C.

Previsioni meteo Roma per domani

La giornata di domani vedrà un peggioramento delle condizioni meteo sul Lazio. Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regione con piogge da isolate a sparse, precipitazioni diffuse sull’Alto Lazio con acquazzoni e temporali anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento. Rovesci e temporali che nel corso del pomeriggio si estenderanno al resto della regione, mentre tenderanno ad esaurirsi proprio sull’Alto Lazio. In serata e in nottata il maltempo insisterà ancora soprattutto sul Basso Lazio, con qualche fenomeno anche sulla Capitale, mentre sul Lazio settentrionale il tempo dovrebbe mantenersi più asciutto. Di seguito una tendenza meteo per la settimana. Temperature in aumento nei valori minimi ed in calo in quelli massimi, comprese su Roma 24°C e 29°C.

Tendenza meteo per la settimana sul Lazio

Nella giornata di venerdì su Roma e sul Lazio le condizioni meteo risulteranno ancora instabili, con piogge e temporali ancora sui settori centro-meridionali della regione. Nella giornata di sabato avremo sull’Italia il transito di un fronte freddo, che interesserà soprattutto il versante adriatico. Sul Lazio sarà possibile qualche fenomeno nelle zone più interne, mentre sarà più asciutto sul resto della regione. Durante il weekend avremo inoltre un importante calo delle temperature che porteranno un clima di stampo autunnale.

Meteo stabile nel Lazio con tanto sole e tempo asciutto su Roma fino a domani, poi arriva il maltempo. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!