METEO ROMA – PIOGGIA in arrivo, ma domani è atteso FORTE MALTEMPO

Oggi molte nubi su Roma, piogge nelle prossime ore

Giornata odierna sulla città di Roma all’insegna dei cieli molto nuvolosi o coperti, per il transito di una spessa copertura nuvolosa di tipo medio-basso, alimentata da correnti umide sciroccali. Prossime ore che vedranno l’arrivo di deboli piogge sulla Capitale, per poi attenuarsi momentaneamente durante la fascia notturna. Correnti miti meridionali determinano temperature oltre le medie del periodo: dopo un valore notturno di ben +11°C, attualmente la temperature in città oscilla intorno ai +16°C. Venti moderati da Scirocco con raffiche attorno ai 50 Km/h.

Domani in arrivo condizioni di forte maltempo

Le condizioni meteo su Roma tenderanno a peggiorare considerevolmente nella giornata di domani, Lunedì 2 Marzo, per il transito di un’intensa perturbazione oceanica. Ad iniziali condizioni asciutte, seppur con cieli nuvolosi, seguirà un rapido peggioramento del tempo con piogge diffuse dal pomeriggio, anche di moderata-forte intensità; fenomeni che insisteranno anche durante le ore serali, seppur a carattere più intermittente, per poi subire una parziale attenuazione durante la notte. Possibili temporali. Venti in ulteriore rinforzo da Ostro, con raffiche attese fino a 60-70 Km/h. Temperature miti con un valore minimo di +11°C, mentre la massime raggiungerà i +17°C.

Lunedì atteso un deciso peggioramento anche sul resto dell’Italia

Non solo il Lazio e la città di Roma, ma il maltempo è atteso nella giornata di domani su gran parte dell’Italia; la posizione defilata sul vicino Atlantico da parte dell’Anticiclone delle Azzorre, favorirà l’ingresso di un’intensa perturbazione Nord atlantica. Una bassa pressione in formazione tra mar Ligure e Costa Azzurra, tenderà ad approfondirsi nel corso della giornata di domani, raggiungendo valori barici al suolo di 990 hPa.

Piogge intense sono attese tra mattina e pomeriggio su Liguria, Toscana, Lombardia, Emilia e Triveneto; su tali Regioni potranno verificarsi occasionali temporali, mentre gli accumuli pluviometrici potrebbero raggiungere i 100 mm giornalieri a ridosso dei settori montuosi, grazie alla forzante orografica. Maltempo atteso anche su Lazio, Umbria, Sardegna ed a seguire tra Campania ed alta Calabria tirrenica.