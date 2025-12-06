Meteo Roma – Ponte dell’Immacolata con bel tempo sulla capitale; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale
Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata da una residua circolazione settentrionale, ma con campo barico in aumento per l’espansione di un promontorio anticiclonico. Alta pressione che insisterà anche la prossima settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi, sabato 6 dicembre
Pressione in aumento con valori al suolo attorno ai 1015 hPa. Weekend al via con cieli diffusamente soleggiati sul Lazio. Nel corso del pomeriggio non sono attese significative variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento nei valori massimi su Roma e comprese tra i +6/+7°C della notte, ma con valori inferiori sui settori periferici, ed i +14/+15°C del pomeriggio.
Meteo Roma domani
Giornata di domenica 7 dicembre all’insegna di una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio. Nel corso del pomeriggio e delle ore serali atteso tempo diffusamente stabile, seppur con nubi medio-alte in graduale aumento. Temperature in calo nei valori minimi su Roma e comprese tra i +3/+5°C della notte ed i +14/+15°C del pomeriggio.
Prossima settimana con l’alta pressione
Meteo che volgerà verso una prolungata stabilità. Alta pressione che nei prossimi giorni tenderà ad affermarsi con decisione sul Mediterraneo centrale. Atteso un periodo anomalo per la stagione con stabilità duratura sul Lazio. Temperature che tenderanno a perdere qualche grado nei valori minimi, con lievi variazioni le massime.
Meteo su Roma stabile nel weekend, ma con freddo al mattino. Torna il maltempo la prossima settimana.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.