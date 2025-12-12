Meteo – Egemonia anticiclonica anche nel Weekend, con stabilità e mitezza persistenti con qualche nebbia: i dettagli

Tempo stabile e asciutto in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano generalmente stabili e asciutte grazie alla presenza di un campo di Alta pressione di origine azzorriana che oggi inibisce anche i locali piovaschi che negli ultimi giorni erano transitati sulla Liguria. Le temperature, pur in lieve e costante calo specie ad alta quota, continuano ad attestarsi su valori mediamente superiori alla media di riferimento.

Nebbie e foschie insistono su Pianura Padana e vallate interne

Nella giornata odierna nebbie e foschie hanno insistito sulla Pianura Padana e sulle vallate interne nella notte e per buona parte del mattino, dissipandosi poi nel corso del pomeriggio quando hanno lasciato spazio ad ampi sprazzi di cielo sereno. Le temperature, di conseguenza, hanno subito un aumento rispetto a ieri, in particolare su Romagna e basso Veneto, dove la nebbia era riuscita ad insistere anche nel pomeriggio.

Prossime ore con stabilità ancora dominante

Nel corso delle prossime ore l’evoluzione sinottica suggerita dai principali centri di calcolo vedrà la persistenza dell’Anticiclone azzorriano sul bacino del Mediterraneo centrale, con condizioni meteo che si manterranno di conseguenza generalmente stabili e asciutte, con prime foschie in nuova formazione su Pianura Padana e vallate interne. I cieli, in linea di massima, resteranno pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi in Italia.

Weekend caratterizzato dall’Anticiclone, Inverno in crisi

La stagione invernale prosegue la sua crisi anche nel Weekend, con Anticiclone azzorriano stazionario sul Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo, di conseguenza, si manterranno generalmente stabili e asciutte e con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Foschie e nebbie si genereranno nella notte e persisteranno fino alle prime ore del mattino, dissipandosi un po’ prima rispetto a quanto osservato negli ultimi giorni. Le temperature subiranno un ulteriore lieve calo in particolare ad alta quota, rimanendo comunque tendenzialmente superiori alla media di riferimento.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.