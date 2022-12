Meteo Roma – Possibili piogge deboli oggi, migliora i prossimi giorni con clima mite per Natale

Condizioni meteo a Roma

Buongiorno e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Flessione del promontorio anticiclonico permette il transito di un piccolo cavetto d’onda. Questo porterà nuvolosità ed anche delle piogge al Centro-Nord, mentre al Sud continueremo ad avere tempo stabile con cieli soleggiati. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Queste le previsioni meteo nel dettaglio di oggi 21 Dicembre: al mattino tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare per la presenza di nubi basse. Al pomeriggio nuvolosità in graduale aumento, con la possibilità di deboli piogge sull’Alto Lazio. In serata nubi sparse su tutta la regione con possibili piogge isolate. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature stabili e comprese su Roma tra 6°C e 14°C.

Previsioni meteo Roma domani

Meteo domani – Nella giornata di domani le condizioni meteo tenderanno a migliorare, ma con ancora qualche pioviggine. Al mattino avremo nuvolosità bassa su tutta la regione con associate delle possibili deboli piogge comunque a carattere isolato. Tempo più asciutto il pomeriggio con anche delle locali schiarite. In serata tempo stabile su tutti i settori con la presenza di locali addensamenti da nuvolosità bassa. Di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana. Le temperature risulteranno stabili o in lieve rialzo, comprese tra 9°C e 15°C.

Tendenza meteo per il resto della settimana

A partire da domani l’anticiclone sub-tropicale tornerà ad espandersi sul Mediterraneo fino a raggiungere la nostra Penisola entro Natale. Ultimi giorni della settimana che vedranno quindi tempo stabile su Roma e sul Lazio, ma non mancheranno nebbie e nubi basse. Le temperature tenderanno ad aumentare, rendendo il clima mite.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo stabile su Roma , ma attenzione ad un rapido passaggio instabile tra mercoledì e giovedì, poi torna l'alta pressione per le festività natalizie.