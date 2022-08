METEO ROMA – Prossimi giorni con più TEMPORALI a ciclo diurno sul Lazio; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Caldo intenso che non allenta la presa sul Lazio in questa stagione estiva, con valori ancora elevati anche sulla capitale. Tuttavia, infiltrazioni umide in quota daranno il via ad un periodo più dinamico con temporali ad acquazzoni a ciclo diurno, specie sui settori montuosi ed interni, che ci accompagneranno fino alla festività del Ferragosto. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma: domenica al via stabile, poi rischio temporali sui settori interni

La giornata odierna inizierà con tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione, salvo innocue stratificazioni nel corso del mattino sui settori costieri. Infiltrazioni umide in quota daranno il via allo sviluppo di nubi convettive con acquazzoni e temporali che nel corso del pomeriggio potranno prendere forma sui settori montuosi con tendenza all’estensione alle pianure interne nel corso del tardo pomeriggio. Non si esclude un parziale coinvolgimento serale anche dei settori nord-orientali di Roma. Soleggiato lungo le coste. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature sostanzialmente stazionarie o con lievi variazioni e comprese tra un valore minimo di +25/+26°C del centro città ed uno massimo di +35/+36°C.

Verso il Ferragosto tra caldo e temporali

L’alta pressione non riuscirà a proteggere il Lazio dalla circolazione nord-orientale in quota, determinando una fase più dinamica. Avvio della prossima settimana che vedrà una situazione meteo sostanzialmente analoga al weekend con sole al mattino e rischio temporali durante le ore pomeridiane e pre-serali che dai settori interni tenderanno ad estendersi alle pianure ed interessando marginalmente anche il quadrante nord-orientale di Roma. Tendenza poi ad un maggiore coinvolgimento anche di Roma tra martedì e mercoledì, quando non si escludono temporali fino ai settori sub-costieri. Temperature ancora elevate ad inizio settimana con valori tra i +33°C ed i +35°C.

Caldo ancora intenso tra oggi e domani, poi lieve calo nei valori massimi

Caldo ancora intenso sulla capitale. Tra oggi e domani su Roma le temperature massime rimarranno decisamente elevate, raggiungendo valori massimi di +35/+36°C. Notti tropicali con valori minimi che non scenderanno al di sotto dei +25/+26°C nel centro città. Tendenza al lieve calo da martedì grazie ad una maggiore instabilità, con temperature che perderanno dai 2 ai 3 gradi sia nei valori massimi che minimi, mantenendosi tuttavia al di sopra della norma.

