METEO ITALIA – Prossimi giorni con più TEMPORALI anche al centro-sud, la tendenza fino al FERRAGOSTO

Meteo Italia, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un vasto campo altopressorio sul comparto europeo centro-meridionale con i massimi barici al suolo, pari a 1025 hPa, posizionati a ridosso del Regno Unito. Infiltrazioni umide si insinuano sulle Nazioni centrali, raggiungendo il nord Italia, mentre correnti nord-orientali, collegate ad una lacuna barica sul sudest Europa, transitano sulle regioni centro-meridionali. Instabilità quindi in accentuazione sull’Italia ed in estensione al centro-sud con rischio forti temporali e nubifragi.

Meteo domenica 7 agosto, rischio forti temporali al centro-nord

Meteo Italia – Come anticipato l’anticiclone è in deciso affanno in seguito ad infiltrazioni di masse d’aria umide in quota. Domenica di maltempo nel corso del mattino tra Liguria di levante, Emilia, Lombardia, Veneto e Trentino con piogge e temporali sparsi, localmente intensi; durante le ore pomeridiane i fenomeni tenderanno a concentrarsi a ridosso dei settori alpini e prealpini, tornando ad interessare anche le pianure, tra le ore tardo pomeridiane e serali, specie di Piemonte, Lombardia, nord Emilia e Veneto. Temporali attesi nel corso del pomeriggio anche sulle zone interne del centro-sud ed Isole Maggiori, con sconfinamenti sin verso i settori di pianura di Toscana, Lazio e Campania. Attenzione ai fenomeni localmente intensi con forti raffiche di vento e grandinate.

Prossima settimana temporalesca

Meteo Italia – Il mese di agosto proseguirà più dinamico con temporali a ciclo diurno più frequenti ed in estensione al centro-sud. Nel corso della prossima settimana i massimi pressori sono previsti in trasferimento tra il Regno Unito, Mar del Nord e Scandinavia, attivando una circolazione nord-orientale alle medio-basse latitudini europee. L’Italia si ritroverà quindi coinvolta in tale circolazione più fresca in quota, con condizioni meteo che volgeranno verso una maggiore instabilità, specie al centro-sud. La prossima settimana risulterà quindi temporalesca, seppur con i fenomeni a prevalente ciclo diurno, quindi concentrati durante le ore pomeridiane e pre-serali, salvo locali eccezioni. In quota, come anticipato, affluiranno masse d’aria relativamente più fresche di quelle attuali, favorendo un diffuso calo termico sull’Italia, con le temperature che si porteranno attorno ai valori medi per il periodo. Meteo instabile fino a Ferragosto? Vediamo nella prossima pagina la possibile tendenza.

Ferragosto compromesso con rischio pioggia?

La tendenza per il Ferragosto è ancora incerta. Secondo i principali centri di calcolo l’anticiclone faticherà a proteggere l’Italia nei prossimi 7-10 giorni, con continui impulsi instabili in transito in quota che andranno a mantenere condizioni favorevoli per lo sviluppo di temporali. La tendenza per il Ferragosto al momento è ancora incerta, anche se non è escluso un periodo ancora instabile con rischio temporali, specie durante le ore pomeridiane e con temperature attorno alle medie del periodo. Rimanete aggiornati.

