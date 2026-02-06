Meteo Roma – Residui acquazzoni ma verso un miglioramento, per domani attesa una nuova fase di maltempo

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un impulso instabile in transito sul Mediterraneo centrale, che dopo il forte maltempo portato nella notte, porta ancora residua instabilità. Una nuova perturbazione è in arrivo nella giornata di domani ed a seguire altri impulsi instabili. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Dopo il maltempo della notte, mattinata ancora instabile sul Lazio con nuvolosità irregolare in transito e residui acquazzoni da sparsi a isolati. Nel corso del pomeriggio residui fenomeni sui settori interni con neve in Appennino fino a quote di media montagna, ampie schiarite sul resto del Lazio, Roma compresa. Dalla serata nuvolosità di nuovo in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature senza particolari variazioni su Roma e comprese tra i +9/+10°C di minima ed i +14/+15°C di massima.

Meteo Roma sabato 7 febbraio

La giornata di domani vedrà un nuovo peggioramento. Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma solo qualche pioggia isolata. Instabilità in aumento al pomeriggio con acquazzoni e temporali da sparsi a diffusi. Miglioramento dalla serata con ancora residui fenomeni e graduali schiarite da ovest. Neve in Appennino inizialmente oltre i 1600-1700 metri ed in graduale calo fin verso i 1300-1400 metri. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature senza particolari variazioni su Roma e comprese tra i +9/+10°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Flusso atlantico ancora dominante per alcuni giorni

Dopo la perturbazione in arrivo domani, un nuovo impulso instabile è in arrivo tra domenica e lunedì con piogge e temporali sparsi ed una nuova perturbazione atlantica è attesa verso metà della prossima settimana. Temperature che oscilleranno intorno a valori in linea con le medie del periodo. Ancora presto per entrare nei dettagli.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con tempo asciutto nella giornata odierna, ma entro la notte attesa una nuova ondata di maltempo.