Meteo Torino – Accesa variabilità con possibilità di rovesci in arrivo e clima più freddo: ecco le previsioni

Maltempo in esaurimento su buona parte dello stivale

A seguito di una giornata comunque contrassegnata dal maltempo sulle regioni centro-meridionali, con piogge e occasionali temporali localmente anche intensi attivatisi soprattutto lungo la fascia tirrenica, le condizioni meteo stanno relativamente migliorando, con cessazione dei fenomeni su buona parte dello stivale. L’instabilità continua infatti ad interessare in particolare la Calabria tirrenica, mentre il nord è rimasto e rimane tutt’ora più ai margini, Torino compresa, come vedremo. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente un lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore in Italia.

Previsioni meteo Torino oggi

A seguito di una prima parte di giornata piuttosto nuvolosa, qualche parziale schiarita è avanzata a partire da questo pomeriggio, con le condizioni meteo che a Torino sono rimaste relativamente stabili e asciutte e tali resteranno anche nella serata corrente, coerentemente con un miglioramento atteso anche su diverse aree dello stivale. Le temperature, in questo contesto, si attestano quest’oggi tra i +7°C di minima e una massima prossima ai +14°C.

Qualche piovasco in arrivo per domani

Un ulteriore miglioramento avanzerà in direzione del nostro Paese nella prima metà di domani venerdì 13 febbraio, quando i cieli anche a Torino risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Tuttavia, un nuovo aumento della nuvolosità è atteso in città a partire dal pomeriggio, coerentemente con un peggioramento previsto sulle aree adiacenti e con possibilità di qualche piovasco in ingresso in serata. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori odierni, risultando al più in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Piogge in arrivo anche per sabato

Piogge e rovesci potranno susseguirsi ad intermittenza per tutta la prima metà della giornata di sabato 14 febbraio, nonché San Valentino, a Torino, con fenomeni mediamente deboli o moderati. Un miglioramento avanzerà dal pomeriggio, ma con cieli ancora perlopiù nuvolosi: schiarite ampie non arriveranno prima della serata, quando potrà tornare una certa serenità. Le temperature, in questo caso, sono attese in ulteriore diminuzione nei valori massimi, al netto persino dell’aumento di quelli minimi.

