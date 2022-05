METEO ROMA – Settimana INSTABILE e da GIOVEDì nuova fase di MALTEMPO sul LAZIO

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di nuvolosità irregolare sulle regioni del nord ovest e sulle Isole Maggiori. Questo grazie alle infiltrazioni umide in quota in un contesto decisamente instabile: infatti nel corso delle ore pomeridiane sono attesi nuovamente rovesci e temporali, come vedremo nel prossimo pragrafo.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Oggi, 3 maggio avremo ancora instabilità pomeridiana su Roma e sul Lazio: al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e nuvolosità bassa sul Basso Lazio. Dalla tarda mattinata e nel corso delle ore pomeridiane l’attività convettiva porterà allo sviluppo di nuvolosità con acquazzoni o temporali associati specie nelle zone interne della regione, mentre sarà più stabile lungo le coste e sulla Capitale. In serata tempo asciutto ovunque con cieli parzialmente nuvolosi. Temperature stabili o in lieve aumento, comprese su Roma tra 13°C e 24°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo domani – Al mattino di domani avremo nuvolosità irregolare su tutto il territorio. Nel corso delle ore pomeridiane sarà accentuata ancora una volta l’instabilità con piogge sparse e fenomeni temporaleschi specie sulle aree interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Le temperature non subiranno grosse variazioni con valori compresi tra 14°C e 23°C. I venti soffieranno con direzione variabile. Vediamo infine la tendenza per la settimana.

Tendenza meteo di Roma per la settimana

Tendenza meteo – Seconda parte edlla settimana che sarà caratterizzata dall’avvicinamento di una perturbazione dal nord-africa; una goccia fredda si isolerà raggiungendo il nostro territorio apportando maltempo e piogge sparse. Tale situazione non dovrebbe cambiare fino alla fine della settimana. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Maggio al via con tempo instabile sul Lazio e possibili piogge anche su Roma.