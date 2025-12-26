Meteo – Residua instabilità nel Weekend, con maltempo via via in esaurimento e qualche nebbia. I dettagli

Miglioramento in atto al nord e parte del centro

Nella giornata odierna assistiamo ad un evidente miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali, in particolare di sponda tirrenica, a causa dell’ingresso di una ventilazione da nord più fredda, ma anche più secca. Piogge e rovesci continuano invece ad azionarsi lungo il medio-basso versante adriatico, dove la neve scende fino a quote di montagna e sulle Isole Maggiori, con fenomeni localmente anche intensi in particolare sulla Sardegna tirrenica.

Fenomeni in esaurimento sul versante adriatico nelle prossime ore

Le prossime ore vedranno un ulteriore aumento di pressione sul Mediterraneo centrale dovuto all’espansione dell’Anticiclone. Le condizioni meteo, di conseguenza, miglioreranno sulle regioni adriatiche con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali. Il maltempo insisterà invece su alcune aree delle Isole Maggiori (scopri quali) e localmente anche in maniera intensa, con temperature che non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve e ulteriore diminuzione.

Residua instabilità nella prima parte del Weekend

La prima parte del Weekend vedrà ancora l’insistenza di qualche nota di maltempo sulle medesime aree delle Isole Maggiori, con un miglioramento che avanzerà dapprima sulla Sicilia e poi anche sulla Sardegna, con fenomeni comunque nel complesso in attenuazione già nella notte in entrambi i casi. Sul resto del Paese le condizioni meteo appariranno invece migliori, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Generale stabilità entro domenica con qualche banco di nebbia

Le condizioni meteo, in ogni caso, torneranno generalmente stabili e asciutte entro la giornata di domenica 28 dicembre, quando i cieli appariranno ovunque sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Qualche banco di nebbia tornerà a formarsi nella notte sulla Pianura Padana e nelle vallate interne, mentre le temperature tenderanno a subire un primo nuovo e lieve aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi.

