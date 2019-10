METEO ROMA: si cambia registro con il MALTEMPO in arrivo, quando? Scopriamolo insieme

Condizioni METEO ancora stabili in gran parte dell’Italia

Autunno in stand-by negli ultimi giorni in Italia con sole e temperature oltre la media di riferimento. Il secondo weekend del mese di Ottobre è trascorso infatti con sole e piogge assenti in tutta Italia e all’insegna di una tipica Ottobrata con le temperature fino a 25°C durante le ore centrali della giornata. La giornata odierna trascorrerà con condizioni meteo generalmente stabili ma con qualche nube in transito sia sulle coste tirreniche che al nord Italia. Anche a Roma, nessuna precipitazione prevista per oggi.

Locali riduzioni della visibilità per nebbie o nubi basse

L’ Anticiclone delle Azzorre assicura condizioni meteo stabili in gran parte dell’Italia ma favorisce anche la formazione di foschie, nebbie o nubi basse specie in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e a scendere lungo lo stivale sui settori interni di Toscana, Umbria, Marche,Lazio, Abruzzo e Campania.

Da stanotte peggioramento meteo in arrivo in alcune regioni d’Italia

Un cambiamento dello scenario meteo in Italia viene confermato anche stamani con le correnti atlantiche in arrivo su gran parte dell’Europa. Le piogge potrebbero interessare il nord-ovest Italia già dalla nottata odierna con i primi fenomeni in Liguria e in Piemonte. Con esse attendiamoci anche un modesto calo delle temperature con valori di ritorno nella media di riferimento.