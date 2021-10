METEO ROMA – Tempo ancora stabile ma in graduale PEGGIORAMENTO con PIOGGE e TEMPORALI in arrivo. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Salve e buon inizio settimana da parte del Centro Meteo Italia. Dopo un settembre trascorso più all’insegna dell’estate sta finalmente arrivando la prima perturbazione di stampo autunnale sull’Italia con piogge intense e diffuse. Nella giornata odierna il maltempo andrà ad interessare le regioni settentrionali e nella giornata di domani si estenderà al Centro-Sud. Vediamo dunque le previsioni meteo in maggiore dettaglio per la città di Roma ed il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Giornata ancora asciutta quella odierna su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sul Lazio settentrionale. Nel corso delle ore pomeridiane la nuvolosità tenderà ad aumentare rendendo i cieli poco nuvolosi su tutta la regione ma con tempo che si manterrà asciutto. In serata la nuvolosità si farà più compatta ed avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutto il Lazio, con qualche pioggia in arrivo su Viterbese e Romano settentrionale. Ma durante le ore notturne le precipitazioni si estenderanno a tutta la regione anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature su Roma saranno comprese tra i 19°C e i 28°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo Roma – Nella giornata di domani avremo tempo perturbato su Roma e sul Lazio. Dopo una notte di piogge intense e diffuse avremo ancora molta nuvolosità in transito con piogge sparse specie sul Lazio centro-meridionale, mentre risulta più asciutto l’Alto Lazio dove avremo anche maggiori schiarite. Schiarite in arrivo su tutta la regione nel corso delle ore pomeridiane con piogge in esaurimento e cieli che diverranno sereni o poco nuvolosi. In serata il tempo si manterrà stabile e asciutto con cieli poco nuvolosi. Le temperature tenderanno a diminuire e saranno comprese tra i 18°C e i 24°C. Vediamo ora la tendenza per i prossimi giorni della settimana.

