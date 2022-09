METEO ROMA – Tempo in miglioramento e CALO TERMICO atteso nel WEEKEND per clima più gradevole. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nell giornata di ieri abbiamo avuto instabilità diffusa al Centro-Nord con piogge e temporali anche intensi, a causa dell’avvicinamento di una depressione atlantica all’Europa centrale, con un flusso umido che ha investito il Mediterraneo. Nella giornata odierna ancora residua instabilità al Centro-Nord con acquazzoni e locali temporali, più stabile invece il weekend. Vediamo allora di seguito le previsioni meteo in maggiore dettaglio per Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Al primo mattino piogge e temporali sul Basso Lazio ma in rapido esaurimento, con il fronte instabile che si sposta verso la Campania, stabile la mattinata sul resto della regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo asciutto su tutto il Lazio con cieli soleggiati, salvo possibili fenomeni isolati sui settori appenninici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO! Temperature stabili, comprese su Roma tra 23°C e 30°C

Previsioni meteo Roma per domani

Giornata all’insegna dl bel tempo quella di domani sabato 10 settembre sul Lazio. Al primo mattino avremo la presenza di nuvolosità bassa che renderà i cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione, ma in graduale dissolvimento nelle ore mattutine fino ad avere cieli per lo più sereni già dalla tarda mattinata. Possibili piogge però al primo mattino sulle coste del Basso Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutto il Lazio. Anche in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni o con al più qualche velatura in transito. Di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire. Temperature in lieve calo, comprese su Roma tra 21°C e 29°C.

Tendenza meteo per i giorni a seguire

Nella giornata di domenica, con l’Italia sul bordo orientale di un promontorio anticiclonico, su Roma e sul Lazio avremo tempo stabile con cieli sereni e temperature in ulteriore calo che renderanno il clima gradevole. Nel corso della prossima settimana, con il promontorio africano in rimonta sul Mediterraneo e fino all’Europa centrale, oltre al bel tempo avremo anche un nuovo aumento delle temperature.

