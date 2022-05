METEO ROMA – Tempo INSTABILE con PIOGGE e ACQUAZZONI anche nel WEEKEND. Ecco le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra una saccatura depressionaria che dall’Europa centrale si estende verso il Mediterraneo, dove troviamo un minimo centrato sulla Sardegna, mentre un piccolo promontorio anticiclonico si estende dalla Libia verso i Balcani. Goccia fredda sul Mediterraneo che porterà condizioni meteo instabili su gran parte dell’Italia, con piogge, acquazzoni e locali temporali. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni meteo per Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo – Giornata odierna caratterizzata da condizioni meteo instabili su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione ma con associato solo qualche fenomeno isolato. Instabilità in aumento invece nel corso delle ore pomeridiane con piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale specie nelle zone interne. In serata i cieli risulteranno ancora irregolarmente nuvolosi su tutta la regione con possibili fenomeni residui specie su Alto Lazio e settori interni. Temperature in rialzo nei valori minimi e stabili in quelli massimi, comprese su Roma tra 15°C e 24°C. I venti risulteranno deboli o moderati dai quadranti sud-orientali (scirocco) e in rotazione con provenienza dai quadranti orientali in serata. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo domani – La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo a tratti instabili su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti sull’Alto Lazio e settori interni. A partire dalla tarda mattinata e nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento su tutto il Lazio con cieli irregolarmente nuvolosi con associate piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere temporalesco specie sui settori interni a ridosso dei rilievi appenninici. In serata fenomeni in esaurimento, ma con la possibilità di qualche residua pioggia isolata. Temperature in lieve calo, comprese su Roma tra 12°C e 23°C. Ventilazione debole o moderata dai quadranti orientali o nord-orientali. Vediamo infine la tendenza meteo per domenica e i primi giorni della prossima settimana.

Tendenza meteo di Roma per i giorni a seguire

Tra la giornata di domenica e quella di lunedì la goccia fredda in quota risulterà ancora attiva sul Mediterraneo centrale portando quindi ancora condizioni meteo a ratti instabili anche su Roma e sul Lazio, con piogge e acquazzoni nella seconde parti di giornata. A seguire dovremmo avere un aumento della pressione che porterebbe maggiori stabilità, relegando le piogge pomeridiane alle sole zone interne. Trattandosi di una tendenza, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.

