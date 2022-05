METEO ITALIA: piogge e temporali diffusi fino al weekend poi alta pressione in rimonta verso l’Europa

Ultimo giorno della settimana con goccia fredda che dispensa piogge e temporali

Situazione sinottica attuale che, come anticipato nei giorni scorsi, vede una circolazione depressionaria con una goccia d’aria fredda in quota posizionata sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo instabili o perturbate in queste ore su buona parte dell’Italia con fenomeni più intensi su Emilia Romagna e Sardegna. Durante il pomeriggio e poi in serata condizioni meteo che non cambieranno di molto con tante nuvole associate a piogge diffuse da Nord a Sud.

Primo weekend di maggio con instabilità ancora protagonista

Goccia fredda che nel corso del primo weekend di maggio si sposterà lentamente verso sud-est. Questa porterà ancora condizioni meteo diffusamente instabili su tutta l’Italia con molte nuvole associate a piogge e temporali localmente anche intensi. Goccia fredda che entro Domenica si posizionerà tra Sicilia e Calabria portando ancora condizioni meteo diffusamente instabili al Centro-Sud dove tra pomeriggio e sera non mancheranno temporali.

Mese di maggio pronto a cambiare registro, dopo le piogge arriva l’anticiclone

Maggio è iniziato piuttosto dinamico e fresco, adesso con l’arrivo del primo weekend del mese avremo ancora un vortice freddo in azione sul Mediterraneo il quale dispenserà condizioni meteo instabili con piogge e temporali in Italia. Tutto potrebbe cambiare però nel corso della prossima settimana quando i principali modelli mostrano un vasto anticiclone in arrivo sull’Europa il quale potrebbe portare un vero e proprio anticipo dell’estate. Sole e temperature in aumento entro il secondo weekend del mese, ma vediamo la tendenza.

Prossima settimana anticipo d’estate grazie ad un vasto anticiclone

Seconda decade di maggio che potrebbe, stando a tutte le uscite dei principali modelli, mostrare il suo volto più caldo e soleggiato: un anticipo dell’estate insomma. Alta pressione delle Azzorre che durante la prossima settimana proverà ad espandersi dall’Atlantico verso l’Europa con massimi al suolo fino a 1030 hPa. Condizioni meteo in netto miglioramento in Italia salvo, specie nella prima parte della settimana, della residua instabilità pomeridiana. Temperature che, soprattutto per il modello europeo ECMWF, subiranno una vera e propria impennata fino anche a 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo

