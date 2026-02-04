Meteo Roma – Tempo instabile con piogge e temporali e nuove fasi di maltempo anche nei prossimi giorni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede una saccatura depressionaria di natura atlantica che va a muoversi sul Mediterraneo centrale, approfondendo anche un minimo si pressione al suolo sul Tirreno di circa 990 hPa. Questa porta maltempo anche intenso durante la giornata odierna su gran parte dell’Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata instabile sul Lazio. Al mattino avremo infatti cieli nuvolosi su tutta la regione con associate piogge sparse, più sporadiche sui settori meridionali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su tutto il Lazio. Tra la serata e la notte ancora residua instabilità con precipitazioni sparse specie sui settori interni. Neve in Appennino inizialmente oltre i 1600-1700 metri, ma dalla serata quota neve in graduale calo fin verso i 1300-1400 metri. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +10/+11°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Meteo Roma giovedì 5 febbraio

La giornata di domani vedrà un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo sul Lazio. Al mattino atteso infatti tempo per lo più asciutto su tutta la regione e con ampie schiarite. Al pomeriggio qualche nube di passaggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Nuvolosità in progressivo aumento dalla serata, con piogge e temporali in arrivo nella notte. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature senza particolari variazioni su Roma e comprese tra i +9/+10°C di minima ed i +14/+15°C di massima.

Serie di impulsi instabili in arrivo

Il peggioramento in arrivo dalla serata di domani porterà piogge e temporali anche nella giornata di venerdì, con graduale miglioramento atteso comunque dalle ore pomeridiane. Nel corso del weekend è attesa poi una nuova perturbazione atlantica con ancora piogge e temporali anche intensi e neve a quote medie in Appennino.

