Meteo Roma – Tempo instabile fino all’inizio del weekend con temporali a più riprese, maggiore stabilità a seguire

Condizioni meteo attuali

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Piccola saccatura con goccia d’aria fredda in quota colpevole del maltempo di ieri che si muove dal Mediterraneo centrale verso i Balcani portando ancora dell’instabilità in Italia. Nei prossimi giorni è poi in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo ed anche un calo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Giornata di mercoledì all’insegna della variabilità su Roma. Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi ma in prevalenza asciutti o con qualche piovasco isolato. Nel pomeriggio formazione di nuovi rovesci e locali temporali nelle aree interne, con fenomeni che potrebbero occasionalmente coinvolgere anche la Capitale. In serata tendenza a miglioramento con ampie schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con poche variazioni, comprese su Roma tra i +15/+16°C della notte e i +21/+22°C del pomeriggio.

Meteo Roma per domani

La giornata di domani vedrà un nuovo peggioramento, con maltempo in arrivo sul Lazio entro la serata. Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con locali addensamenti bassi e qualche velatura in transito. Al pomeriggio tempo ancora per lo più asciutto ma con nuvolosità in graduale aumento. Peggiora in serata con l’arrivo di piogge e temporali. Piogge da isolate a sparse che persisteranno anche nella notte. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature stabili o in lieve rialzo, comprese su Roma tra i +16/+17°C della notte e i +22/+23°C del pomeriggio.

Tendenza meteo per i prossimi giorni

Come appena visto, una nuova perturbazione in arrivo da ovest porterà un peggioramento nella serata di domani sul Lazio, con rovesci e temporali sparsi. Instabilità che si protrarrà anche tra venerdì e sabato, con piogge e temporali soprattutto nel primo giorno del weekend e con temperature in diminuzione. Possibile miglioramento da domenica con massime di nuovo in rialzo ma minime ancora piuttosto fresche.

