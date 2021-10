METEO ROMA – Tempo perturbato ed anche delle PIOGGE in arrivo nel WEEKEND. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! Nella giornata odierna troviamo un’area di bassa pressione centrata sul Sud Italia la quale renderà instabili le condizioni meteo su tutte le regioni meridionali e su quelle adriatiche, con piogge e temporali. Localmente le precipitazioni potranno risultare molto intense da assumere carattere di nubifragio, specie tra Abruzzo e Molise. Più stabile invece al Nord e sulle regioni tirreniche ma con della nuvolosità in transito mentre al Nord-Ovest avremo anche degli ampi spazi di sereno. Vediamo dunque le previsioni meteo per Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Molta nuvolosità in transito al mattino su Roma e su tutto il Lazio ma con tempo per lo più asciutto, salvo isolati fenomeni nelle zone più interne della regione. Nel corso delle ore pomeridiane ancora tempo perturbato con nubi sparse alternate a delle ampie schiarite e tempo ancora asciutto su gran parte della regione, con isolati acquazzoni nelle zone interne del Reatino e del Basso Lazio. In serata tempo asciutto su tutta la regione con cieli poco nuvolosi e locali addensamenti nelle zone interne. Le temperature risulteranno comprese tra i 12°C e 23°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo di Roma per domani

Meteo – Anche la giornata di domani risulterà perturbata su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi con locali piogge nelle zone interne e maggiori schiarite sull’Alto Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento specie sul Basso Lazio con piogge sparse e temporali. Più asciutto il Lazio settentrionale. In serata le precipitazioni insisteranno sugli stessi settori con fenomeni anche intensi. Ancora asciutto sul Viterbese e alto Romano con cieli poco nuvolosi. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie. Vediamo ora la tendenza meteo per i prossimi giorni.

