METEO – Forte MALTEMPO atteso sulle regioni adriatiche con PIOGGE, TEMPORALI e locali NUBIFRAGI. I dettagli

Evoluzione sinottica che mostra per il fine settimana l’anticiclone delle Azzorre elevarsi in Atlantico fino alle Isole Britanniche e Scandinavia. Questo bloccherà i tipici flussi zonali ed una nuova goccia fredda dall’Europa orientale sarò in grado di raggiungere la Penisola Italiana. Nuovo peggioramento in vista quindi per l’Italia con piogge e temporali specie al Centro-Sud ed ingresso di aria più fredda dai quadranti orientali che potrebbe far tornare la neve a quote medie anche sull’Appennino settentrionale.

Maltempo intenso sulle regioni adriatiche

Focus maltempo – Come detto in precedenza la goccia fredda ha raggiunto l’Italia centro meridionale portando instabilità su queste regioni con piogge e temporali. Ma saranno le regioni adriatiche quelle maggiormente interessate dal maltempo con piogge intense e temporali. Sia per GFS che ECMWF fenomeni molto intensi sono attesi nella giornata odierna sulle Marche, dove localmente potranno assumere carattere di nubifragio con quasi 100 mm di pioggia attesi tra la mattinata e il pomeriggio. Anche nelle zone interne dell’Abruzzo locali nubifragi sono attesi nel pomeriggio dove rovesci e temporali potranno scaricare oltre 50 mm di pioggia in 3 ore. Anche nella giornata di domani le regioni adriatiche verranno colpite da forte maltempo con fenomeni più intensi questa volta su Abruzzo e Molise, dove saranno possibili locali nubifragi. In questi due giorni le piogge non risparmieranno comunque anche la Campania, la Basilicata, la Calabria e i settori settentrionali della Sicilia, il tutto in un clima molto fresco per il periodo con temperature sotto media. Nella giornata odierna fenomeni localmente anche intensi interesseranno anche i settori meridionali della Romagna.