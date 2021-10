METEO ITALIA – L’AUTUNNO fa sul serio, con un nuovo PEGGIORAMENTO nel WEEKEND, ecco DOVE

Quadro sinottico in Italia ed in Europa

Salve e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica vede una goccia fredda con un minimo di bassa pressione presente sulle regioni meridionali; l’aria più fredda proveniente dal Mare del Nord ha apportato condizioni di maltempo diffuso e la prima neve alle quote più elevate in montagna. Al contempo, un’area di alta pressione si è estesa passando dalla Penisola Iberica, passando per i paesi Britannici e la Scandinavia, permettendo la confluenza di aria fresca dai quadranti orientali. Questo venerdì sarà caratterizzato da tempo instabile specie sulle regioni Adriatiche, come vedremo fra poco.

Venerdì di maltempo sulle regioni Adriatiche

Giornata odierna con piogge e temporali sparsi su Umbria, Marche, Abruzzo e settori Adriatici meridionali. Fenomeni più irregolari saranno possibili sulle regioni meridionali, sui versanti Tirrenici di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio sono attesi anche nubifragi tra Molise, Campania, e Basilicata, grazie all’ulteriore approfondimento della goccia fredda. Nel frattempo il nord Italia vivrà una fase di tregua dalle piogge, in compagnia di nuvolosità irregolare, ma sempre più compatta sulle regioni del nord-est. Il fine settimana sarà interessato da un nuovo peggioramento, dettato dall’ingresso di ulteriore aria fredda in quota.

Goccia fredda in arrivo nel fine settimana, ecco i possibili scenari

Meteo weekend – Per il secondo fine settimana del mese di ottobre i principali modelli concordano per l’ingresso di un’altra goccia fredda in quota, che dovrebbe decretare un’ulteriore peggioramento del tempo. Sabato dunque in compagnia di residua instabilità al centro-sud; nella notte tra sabato e domenica l’arrivo di aria fredda in quota potrebbe determinare la formazione di rovesci, anche nevosi a quota di media montagna sempre sui settori adriatici. Ipotesi di maltempo anche nella prossima settimana, con una perturbazione di stampo simil-invernale.

