Meteo Roma – Tempo più asciutto sulla Capitale con della nuvolosità in transito, peggioramento per l’Immacolata

Buongiorno e buon inizio settimana a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo il maltempo che ha interessato l’Italia nel corso del weekend, le condizioni meteo sono in miglioramento in Italia, soprattutto al Sud. Correnti umide continuano però ad interessare le regioni centrali e n parte il Nord-Est, portando anche delle piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Al mattino nuvolosità alternata a schiarite su tutta la regione con locali piogge sull’Alto Lazio e più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità irregolare sul Lazio settentrionale con la possibilità di piogge isolate, ampie schiarite sui restanti settori. In serata ancora nuvolosità irregolare sulla regione con ancora possibilità di piogge sui settori settentrionali. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature comprese tra i +11°C ed i +18°C.

Previsioni meteo Roma domani

Al mattino nuvolosità irregolare sull’Alto Lazio con possibili piogge isolate, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutta la regione con possibili deboli piogge solo sui settori centro-settentrionali. In serata ancora nuvolosità in transito con locali piogge solo sui settori costieri. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature stazionarie, comprese su Roma tra 10°C e 18°C.

Dicembre dinamico, attese nuove piogge per il Ponte dell’Immacolata

Il mese di dicembre è iniziato con una decisa dinamicità sull’Europa e l’Italia. L’instaurazione di un blocco anticiclonico in sede groenlandese, ha infatti favorito la discesa di latitudine di masse fredde, in azione specie sul centro-nord Europa, e del flusso umido perturbato sulle nazioni più meridionali. Prima parte della settimana ancora incerta su Triveneto e medio Tirreno, poi un peggioramento meteo più intenso dovrebbe arrivare per il Ponte dell’Immacolata. Per maggiori informazioni seguite i prossimi aggiornamenti sul nostro sito internet.

