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Meteo Roma – Tempo primaverile sulla capitale, ma la prossima settimana tornano nubi e qualche pioggia

di Davide Gallicchio

Meteo su Roma stabile con temperature primaverili sino ad inizio settimana, poi torna la pioggia

Meteo Roma – Tempo primaverile sulla capitale, ma la prossima settimana tornano nubi e qualche pioggia
Meteo Roma - Tempo stabile - foto PIXABAY

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo d’alta pressione responsabile di condizioni meteo stabili e con temperature in ripresa. Prossima settimana che vedrà un nuovo calo della pressione con meteo in peggioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di domenica 3 maggio caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con qualche velatura lungo le coste e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità sulla capitale, ma con innocue velature di passaggio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +10/+12°C di minima ed i +23/+24°C di massima.

Meteo Roma domani

Avvio di settimana caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con qualche velatura in transito anche sulla città di Roma. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio con stabilità sulla capitale, ma con nubi in ulteriore aumento. Peggioramento atteso nel corso delle ore serali con possibili pioviggini in arrivo sul Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +10/+12°C di minima ed i +22/+23°C di massima.

Alta pressione cede ad inizio settimana, torna il maltempo

Prossima settimana atteso un nuovo graduale calo della pressione con ritorno di qualche disturbo. Perturbazione atlantica, collegata ad una saccatura in azione sul centro-ovest Europa, in arrivo tra martedì e mercoledì con ritorno del maltempo sul Lazio e piogge attese anche su Roma.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con temperature primaverili sino ad inizio settimana, poi torna la pioggia.  Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!

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Davide Gallicchio

Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.

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