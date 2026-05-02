Meteo Milano – Weekend di stabilità con tanto sole, poi torna la pioggia ad inizio settimana

Meteo Milano, la situazione
Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da un nuovo rinforzo del campo d’alta pressione responsabile di condizioni meteo stabili e con temperature in ripresa. Prossima settimana che vedrà un nuovo calo della pressione con meteo in peggioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Meteo Milano oggi
Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia con cieli sereni sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio con stabilità sul capoluogo, salvo innocui addensamenti in transito nel corso delle ore serali. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +13/+14°C di minima ed i +24/+25°C di massima.
Meteo Milano domani
Giornata di domenica 3 maggio caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, seppur con nubi medio-alte in transito per un calo del campo barico da ovest. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità su Milano, ma con innocue addensamenti di passaggio. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +12/+14°C di minima ed i +24/+25°C di massima.
Prossima settimana torna la pioggia
Prossima settimana atteso un cedimento barico con il passaggio di masse d’aria più instabili. Lunedì la giornata trascorrerà nel complesso ancora asciutta, ma con molte nubi di passaggio sulla Lombardia. Tra martedì e mercoledì atteso il passaggio di una perturbazione oceanica con possibili acquazzoni e temporali anche su Milano. Tempo che si manterrà a tratti incerto sulla Lombardia anche nella seconda parte della settimana.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.