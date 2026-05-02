Meteo Roma – Tempo primaverile sulla capitale con tanto sole e temperature in ripresa

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da un nuovo rinforzo del campo d’alta pressione responsabile di condizioni meteo stabili e con temperature in ripresa. Prossima settimana che vedrà un nuovo calo della pressione con meteo in peggioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Weekend che inizierà con una giornata di sabato caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio con cieli sereni sulla città di Roma. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità sulla capitale, stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +9/+11°C di minima ed i +22/+24°C di massima.

Meteo Roma domani

Giornata di domenica 3 maggio caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, seppur con qualche velatura lungo le coste e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità sulla capitale, ma con innocue velature di passaggio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +9/+11°C di minima ed i +23/+24°C di massima.

Alta pressione cede ad inizio settimana, torna il maltempo

Prossima settimana atteso un nuovo graduale calo della pressione con ritorno di qualche disturbo. Attesa una giornata di lunedì ancora nel complesso stabile sulla capitale con temperature decisamente primaverili, ma con nubi medio-alte in ulteriore aumento. Perturbazione atlantica in arrivo tra martedì e mercoledì con ritorno del maltempo sul Lazio e piogge attese anche su Roma.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con temperature primaverili sino ad inizio settimana, poi torna la pioggia. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!