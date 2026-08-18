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Martedì 18 Agosto
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Meteo Roma – Tempo in miglioramento con giornate soleggiate, ma entro il weekend possibili piogge e temporali

di Cristiano Caparbi

Meteo Roma - Tempo in miglioramento grazie ad una nuova rimonta dell'alta pressione, ma entro il weekend possibile arrivo di correnti instabili con piogge e temporali

Meteo Roma – Tempo in miglioramento con giornate soleggiate, ma entro il weekend possibili piogge e temporali
Meteo Roma - Tempo stabile - foto PIXABAY

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede l’alta pressione di nuovo in espansione sul Mediterraneo, mentre una saccatura depressionaria si allontana da Balcani verso l’Europa orientale. Questo sta portando un miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, salvo della residua instabilità al Sud. Inoltre possibili anche dei fenomeni pomeridiani specie su Alpi e Appennini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna vedrà un miglioramento delle condizioni meteo sul Lazio. Al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie tra Reatino e Ciociaria, ancora soleggiato altrove. Migliora in serata con ampie schiarite su tutti i settori. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in calo nei valori minimi su Roma e comprese tra i +20/+21°C della notte ed i +31/+32°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo sul Lazio. Al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo in Appennino, per lo più invariato sugli altri settori con qualche nube di passaggio. In serata tempo stabile ovunque con ampi spazi sereni. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve ripresa e comprese su Roma tra i +23/+24°C della notte ed i +32/+33°C del primo pomeriggio.

Possibile peggioramento entro il weekend

Nel corso dei prossimi giorni una circolazione depressionaria centrata sulla Scandinavia tenderà ad allungarsi a sud-ovest verso l’Europa occidentale, con correnti più fresche ed instabili che gradualmente andranno ad interessare parzialmente anche la Penisola Italiana. Giornata di giovedì che vedrà un peggioramento al Nord, mentre su Roma e sul Lazio ancora tempo stabile. Tra venerdì e sabato possibile invece l’arrivo di piogge e temporali. A seguire non esclusa un nuova rimonta anticiclonica.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma in miglioramento, ma entro il weekend possibile fase di maltempo. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!

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Cristiano Caparbi

Cristiano Caparbi

Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.

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