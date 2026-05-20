Meteo – Nessuno spazio per il maltempo nemmeno per il Weekend in Italia, con temperature oltre i +30°C: i dettagli

Tempo stabile e asciutto in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano quest’oggi generalmente stabili e asciutte, con cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, al netto di qualche isolato temporale azionatosi questo pomeriggio lungo la dorsale appenninica e sul settore alpino e che, occasionalmente, ha sconfinato anche sulle pianure meno interne, comunque in esaurimento attualmente. Le temperature, in questo contesto, subiscono un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con ulteriore miglioramento

Le prossime ore vedranno il progressivo esaurimento anche dell’isolata fenomenologia generatasi questo pomeriggio su Alpi e Appennini, con le condizioni meteo che pertanto torneranno generalmente stabili e asciutte grazie all’ulteriore spinta dell’Anticiclone azzorriano verso il Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature, in questo contesto, confermeranno un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossimi giorni con temporali sempre più isolati e tripudio della stabilità e del bel tempo

Nei prossimi giorni l’Anticiclone azzorriano si imporrà sempre di più sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con temporali via via più isolati e relegati maggiormente ai settori più interni e montuosi della Calabria e della Sicilia. Altrove, le condizioni meteo risulteranno spesso generalmente stabili e asciutte, con temperature in costante e, in alcuni casi, sensibile aumento su valori anche di diversi gradi superiori alla media di riferimento, specie al nord a causa dell’attivazione dei venti favonici.

Primo assaggio di Estate nel Weekend, con temperature fin sui +32/+33°C

Un primo vero e proprio assaggio di estate arriverà in Italia nel Weekend, quando le temperature continueranno a salire per effetto di un ulteriore rafforzamento del campo di Alta pressione di origine azzorriana su tutta l’Europa centro-occidentale. I valori termici più elevati si registreranno al nord a causa dell’attivazione di una ventilazione favonica, con le colonnine di mercurio che raggiungeranno anche i +32/+33°C e con picchi fino a +30°C diffusi comunque sulle pianure interne del centro-nord e parte del sud, dove comunque continueranno a non mancare isolati temporali pomeridiani soprattutto sull’Appennino calabrese.

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