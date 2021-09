METEO ROMA – Tempo STABILE e clima gradevole, salvo TEMPORALI pomeridiani nelle zone interne. Le PREVISIONI

Situazione meteo sull’Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano di Roma e del Lazio! La goccia fredda in quota che durante la settimana ha portato instabilità al Centro-Sud con acquazzoni e temporali si sta allontanando verso levante, mentre un blando minimo al suolo si sta avvicinando alla Sardegna provenendo dal Mediterraneo occidentale. Nella giornata odierna avremo dunque tempo stabile e soleggiato sulle regioni peninsulari anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi e sull’Appennino, mentre sulle Isole Maggiori avremo maltempo con piogge e temporali, specie sulla Sardegna. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo per Roma!

Meteo Roma oggi

Stabilità in aumento nella giornata odierna su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo condizioni meteo stabili e asciutte con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e maggiore nuvolosità lungo la fascia costiera. Nel corso delle ore pomeridiane avremo della nuvolosità in transito che renderà i cieli poco nuvolosi o localmente irregolarmente nuvolosi ma con tempo per lo più asciutto, salvo isolati rovesci sui rilievi interni. Durante la serata ancora nuvolosità in transito a causa del minimo al suolo che ormai ha raggiunto la Sardegna e si appresta a scivolare sul Mediterraneo, ma comunque con tempo che si manterrà asciutto su tutta le regione. Temperature comprese tra 18°C e 30°C, generalmente stazionarie. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo di Roma per domani

Anche nella giornata di domani le condizioni meteo su Roma e sul Lazio saranno piuttosto stabili, anche se con maggiore instabilità pomeridiana. Al mattino avremo tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Nel corso delle ore pomeridiane avremo delle ampie schiarite in arrivo su gran parte del Lazio, mentre nelle zone interne l’instabilità porterà allo sviluppo di nuvolosità cumuliforme con associati acquazzoni e temporali. Condizioni meteo in miglioramento in serata con tempo asciutto ovunque e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature per lo più stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 19°C e 31°C. Vediamo a seguire la tendenza meteo per il fine settimana!

