METEO ITALIA – intensa fase di MALTEMPO seguita però da una nuova rimonta dell’anticiclone AFRICANO

Blanda depressione in transito ma rischio di forte maltempo per alcune regioni

Evoluzione meteo piuttosto anonima in questa prima parte di settembre con l’Italia interessata da anticicloni ma i troppo convinti e flussi di aria fresca in quota che hanno innescato la formazione di temporali anche intensi. In queste ore una blanda depressione transita all’estremo Sud portando un peggioramento meteo prima sulla Sardegna, dove avremo anche il rischio di nubifragi, e poi anche su Sicilia e regioni peninsulari meridionali.

Residui temporali nel weekend poi rimonta dell’anticiclone in vista

Secondo weekend di settembre che inizierà con condizioni meteo fortemente instabili sulle regioni del Sud Italia dove non mancheranno ancora una volta acquazzoni e temporali sparsi, in particolare su Calabria e Sicilia. Promontorio anticiclonico in avanzamento da ovest a partire dalla giornata di Domenica con tempo più stabile e soleggiato in Italia salvo ultimi acquazzoni sulle regioni del Sud e localmente sulle Alpi.

Promontorio africano verso l’Italia con temperature in aumento, ancora estate settembrina?

Ultimo aggiornamento del modello GFS piuttosto inequivocabile con il peggioramento meteo di metà settimana ancora rimandato e un nuovo promontorio africano pronto ad interessare l’Italia. Proprio tra Martedì e Giovedì il modello americano propone questa risalita di aria africana sul Mediterraneo centrale con temperature che salirebbero anche di 4/6 gradi al di sopra delle medie del periodo. Grandi piogge che sembrano rimandate ancora di qualche giorno ma non tutti i modelli la pensano così.

