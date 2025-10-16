Meteo Roma – tempo stabile fino al weekend salvo qualche disturbo, possibile peggioramento la prossima settimana

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Anticiclone tra Isole Britanniche e Islanda, mentre una lacuna barica è presente sul Mediterraneo centrale con vortice depressionario sul basso Tirreno. Tempo instabile al Sud Italia con piogge e temporali e locali fenomeni anche sul medio versante adriatico, mentre maggiore stabilità con ampie schiarite caratterizza il Nord ed il medio versante tirrenico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di giovedì 16 ottobre all’insegna di una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Lazio, salvo qualche addensamento sui settori meridionali. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sul Lazio centro-meridionale ma senza fenomeni di rilievo associati, soleggiato sui settori settentrionali. In serata e nella notte ancora cieli sereni sul Lazio settentrionale, maggiore nuvolosità in transito sul resto della regione con locali piovaschi possibili sul Basso Lazio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili o in lieve calo e comprese su Roma tra i +12/+13°C della notte ed i +23/+24°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani risulterà ancora per lo più asciutta sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo molta nuvolosità in transito su Basso Lazio, Reatino e l’area centro-meridionale della provincia di Roma, ma senza fenomeni di rilievo associata, ancora cieli soleggiati sull’Alto Lazio. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con graduali schiarite anche sui settori interessati dalla nuvolosità durante la giornata. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +12/+14°C della notte ed i +22/+24°C del pomeriggio.

Tempo stabile sul Lazio almeno fino al weekend

Nel corso del weekend un nuovo impulso instabile dovrebbe interessare l’estremo Sud italiano con piogge e temporali anche di forte intensità, mentre al Centro-Nord le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili. Su Roma e sul Lazio atteso dunque un weekend stabile e con giornate soleggiate. Stabilità che dovrebbe reggere anche nell’avvio della prossima settimana, ma subito a seguire una perturbazione in movimento sull’Europa potrebbe portare un nuovo peggioramento, con maltempo che interesserebbe questa volta soprattutto il Centro-Nord, con piogge e temporali anche su Roma e sul Lazio, ma da confermare.

